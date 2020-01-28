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В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
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РИА Новости

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

12:08 28.01.2020 (обновлено: 12:59 28.01.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Новый тип коронавируса передается преимущественно воздушно-капельным путем, но можно заразиться и через прикосновение к глазам грязными руками, заявил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.

"Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус. <...> На самом раннем этапе болезнь проявляется такими симптомами, как повышенная температура, слабость и сухой кашель. У тяжелобольных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие заболевания", — объяснил инфекционист.

По словам Ли Синвана, в последнее время участились случаи легкой формы 2019-nCoV: у некоторых заболевших вовсе не доходило до воспаления легких, наблюдались только небольшая температура и редкий сухой кашель.
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"Есть еще часть пациентов, у которых повышение температуры тела неочевидное, у них иногда сухой кашель или проявляется слабость, этих людей обнаружили, потому что они добровольно пошли проверяться. Такие пациенты, с точки закономерностей инфекционных заболеваний, также в некоторой степени являются переносчиками вируса, что создает определенные сложности в работе по профилактике эпидемии", — добавил он.
Лечение пациента, заразившегося новым вирусом, занимает примерно одну неделю, если болезнь проходит в легкой форме, при тяжелой форме — две недели и более, подытожил Ли Синван.
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Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и заявили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Однако другие исследователи опровергли связь рынка с эпидемией новой болезни.
Число умерших, по последним данным, достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
Популярные комментарии
Без гадких американцев не обошлось....
28 января, 12:26
Стас Титов
105202213
В любой непонятной ситуации - обвиняй американцев. Зациклился наш народ на этой нации. То боготворит, ловит каждое слово и стоит многочасовые очереди в макдональдс, то обвиняет во всех бедах.
28 января, 12:39
Аристотель Аваносов
19100023
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