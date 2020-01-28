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Прокуратура Челябинска проверит, почему скорая не приехала к ребенку
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РИА Новости

Прокуратура Челябинска проверит, почему скорая не приехала к ребенку

12:06 28.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку информации о том, что "скорая помощь" долгое время не ехала к ребенку с травмой руки в Челябинске, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Как ранее сообщалось, скорая помощь в Челябинске не приехала на вызов к ребенку с открытым переломом руки: родители четырехлетнего мальчика более 40 минут не могли дождаться бригаду медиков и в итоге поехали за медпомощью на такси.
"По поручению прокурора области Виталия Лопина… прокуратурой области будет проверено качество оказания медицинской помощи малолетнему ребенку", - говорится в сообщении.
При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
Автомобиль скорой помощи
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Как ранее поясняли РИА Новости в городском управлении здравоохранения, на момент вызова не было свободных бригад. Травма руки - это 3-я категория вызова, то есть сначала обслуживаются более срочные категории, а через 39 минут папа ребенка отменил вызов. В горздраве также сообщали, что разберутся в данной ситуации, а мальчик прооперирован и находится с мамой в больнице.
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ЧелябинскПроисшествия
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