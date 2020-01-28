Прокуратура Челябинска проверит, почему скорая не приехала к ребенку

Как ранее сообщалось, скорая помощь в Челябинске не приехала на вызов к ребенку с открытым переломом руки: родители четырехлетнего мальчика более 40 минут не могли дождаться бригаду медиков и в итоге поехали за медпомощью на такси.

Как ранее поясняли РИА Новости в городском управлении здравоохранения, на момент вызова не было свободных бригад. Травма руки - это 3-я категория вызова, то есть сначала обслуживаются более срочные категории, а через 39 минут папа ребенка отменил вызов. В горздраве также сообщали, что разберутся в данной ситуации, а мальчик прооперирован и находится с мамой в больнице.