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Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
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РИА Новости

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

12:01 28.01.2020 (обновлено: 17:03 28.01.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской области Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев. Архивное фото
ОМСК, 28 янв — РИА Новости. Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось фото документа за подписью министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, согласно которому бывший глава региона с 1 января 2020 года будет получать в качестве надбавки к существующей пенсии ежемесячную пенсию за выслугу лет в размере 224 506 рублей 83 копеек. Информация вызвала широкий общественный резонанс.
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"В соответствии с действующим законодательством, распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 23 января 2020 года № 27-р было подтверждено сохранение ранее возникшего права за выслугу лет, назначенного в 2012 году в связи с прекращением полномочий (Полежаева. — Прим. ред.)", — сообщает региональный Минтруд.
В министерстве подтвердили, что начисление пенсии за выслугу лет производится по указу, принятому в августе 2011 года, во время работы Полежаева на посту руководителя региона. В ведомстве напомнили, что в 2016 году была попытка оспорить начисление пенсий "лицам, замещающим государственные должности Омской области", но Верховный суд подтвердил законность этих выплат, поскольку они "призваны обеспечить социальную защиту", соответствуют квалификации и "ограничениям", которые испытывали получатели выплат во время работы на госдолжностях.
Полежаев руководил Омской областью с 1990 по 2012 год. В 2015 году экс-губернатор Виктор Назаров присвоил Полежаеву звание почетного гражданина.
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Леонид ПолежаевОмская областьОбщество
Популярные комментарии
А по Конституции вроде как все равны. Но почему-то некоторые ровнее остальных (
28 января, 12:07
rroyi
20073918
Слуга народа однако........ А слугам им ведь не легко.....
28 января, 12:02
Стас Титов
118451415
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