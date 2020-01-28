Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

ОМСК, 28 янв — РИА Новости. Министерство труда Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось фото документа за подписью министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, согласно которому бывший глава региона с 1 января 2020 года будет получать в качестве надбавки к существующей пенсии ежемесячную пенсию за выслугу лет в размере 224 506 рублей 83 копеек. Информация вызвала широкий общественный резонанс.

"В соответствии с действующим законодательством, распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 23 января 2020 года № 27-р было подтверждено сохранение ранее возникшего права за выслугу лет, назначенного в 2012 году в связи с прекращением полномочий (Полежаева. — Прим. ред.)", — сообщает региональный Минтруд.

В министерстве подтвердили, что начисление пенсии за выслугу лет производится по указу, принятому в августе 2011 года, во время работы Полежаева на посту руководителя региона. В ведомстве напомнили, что в 2016 году была попытка оспорить начисление пенсий "лицам, замещающим государственные должности Омской области", но Верховный суд подтвердил законность этих выплат, поскольку они "призваны обеспечить социальную защиту", соответствуют квалификации и "ограничениям", которые испытывали получатели выплат во время работы на госдолжностях.