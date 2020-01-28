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ФССП объявила в розыск родителей девочки, пять лет живущей в медцентре
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РИА Новости

ФССП объявила в розыск родителей девочки, пять лет живущей в медцентре

11:58 28.01.2020 (обновлено: 12:49 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСотрудники ФССП
Сотрудники ФССП
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники ФССП. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Родителей пятилетней девочки, живущей в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", объявили в розыск по задолженности, заявила представитель центра на заседании Пресненского суда Москвы, рассматривавшего иск органов опеки об ограничении родительских прав.

"Приставы по всей Москве за ними гоняются, ни по одному адресу не могут их найти, ни у нас в ПМЦ в палату девочки они не приходят", — сказала она, уточнив, что приставы не могут исполнить решение Гагаринского суда о взыскании задолженности.

Адвокат Ольга Лукманова заявила, что мать девочки "вообще не в курсе исполнительного производства". Она также представила справку о состоянии здоровья матери и просила отложить заседание, чтобы та смогла принять участие в рассмотрении иска.
О пятилетней девочке, которая с рождения живет в центре "Мать и дитя", стало известно в конце прошлого года. Как писало издание "Медуза", мать считает девочку неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, говорилось в статье, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало.
Врачи считают, что в стационарной помощи девочка не нуждается. В марте прошлого года ее выписали, но родители так и не забрали ее домой, продолжая оплачивать проживание в отдельной палате и услуги нянь.
Медицинская сестра в больнице
16 января, 16:38
Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям
В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Кроме того, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего ребенка лечили пять лет.
По словам Лукмановой, у родителей нет документов о диагнозе, а договор клиника расторгла в одностороннем порядке. При этом, добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, но ПМЦ возвращает деньги обратно.
В пресс-службе центра в свою очередь заявили, что еще в феврале все медицинские документы за все время лечения девочки передали матери через ее представителя. В ПМЦ есть и соответствующее подтверждение получения их в полном объеме.
В больнице
10 января, 17:41
Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год
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Мать и дитяМоскваФедеральная служба судебных приставов РФПроисшествия
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