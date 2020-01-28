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В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем
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РИА Новости

В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем

11:57 28.01.2020 (обновлено: 13:09 28.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо.
По его данным, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая.
Речь идет о водителе автобуса, который никогда не был в китайском городе Ухань, откуда началось распространение вируса, вызывающего смертельно опасную пневмонию. Вместе с тем, он возил две группы китайских туристов из Уханя в начале января.
Всего в Японии насчитывается теперь шесть инфицированных.
Водитель автобуса был госпитализирован с диагнозом пневмония в минувшую субботу в городе Нара под Киото. Власти проверяют состояние лиц, с которыми контактировал этот и другие заболевшие.
По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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НепалСШАРаспространение нового коронавирусаКитайЯпонияВ мире
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