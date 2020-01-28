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РИА Наука
2020-01-28T12:05+0300
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Рынок морепродуктов не был источником коронавируса, считают ученые
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РИА Новости

Рынок морепродуктов не был источником коронавируса, считают ученые

11:56 28.01.2020 (обновлено: 12:05 28.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Описание первых клинических случаев, опубликованное в журнале The Lancet, опровергает гипотезу о том, что первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV был оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане.
В статье, написанной большой группой китайских исследователей из нескольких медицинских учреждений приводятся подробности о первых 41 госпитализированных пациентах, у которых была подтверждена инфекция, получившая название нового коронавируса 2019-nCoV.
Первый случай заболевания был выявлен 1 декабря 2019 года, и пациент не сообщал о связи с рынком морепродуктов. Не было обнаружено эпидемиологической связи между первым пациентом и последующими случаями. По данным исследователей, 13 из 41 случая не имели связи с рынком.
В предыдущих отчетах китайских органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения говорилось, что у первого пациента симптомы обнаружились 8 декабря 2019 года, а большинство случаев имели связи с рынком морепродуктов, который был закрыт 1 января 2020 года.
Ученые говорят о том, что первые случаю инфицирования людей, с учетом инкубационного периода, должны были произойти в ноябре 2019 года, если не раньше. В таком случае, новый вирус уже распространился между жителями Уханя, а возможно, и за его пределами еще до того, как 1 декабря зафиксировали первый случай и связали его с рыбным рынком.
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Эксперт журнала Science Дэниел Люси (Daniel Lucey), специалист по инфекционным заболеваниям из Джорджтаунского университета (США) отмечает, что после статьи в The Lancet встает вопрос о точности исходной информации, предоставляемой китайской стороной.
В начале вспышки основным официальным источником общественной информации были уведомления Уханьской муниципальной комиссии по здравоохранению. В уведомлениях от 11 января называлось количество — 41 подтвержденный случай, которое не менялось до 18 января. При этом указывалось, что во всех случаях источником был рынок морепродуктов, а также то, что нет никаких свидетельств передачи вируса от человека человеку.
"Видимо, в этот момент в Китае поняли, что эпидемия возникла не на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане", — говорит Люси.
Кристиан Андерсен (Kristian Andersen), биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса, который проанализировал структуру вируса 2019-nCoV, чтобы выяснить его происхождение, говорит в интервью журналу Science: "Один из рассмотренных нами сценариев — заражение кого-либо за пределами рынка, а затем его приход на рынок. Это вполне правдоподобно, учитывая текущие данные и знания". Другой сценарий — появление на рынке зараженных животных.
Исходя из опубликованного Андерсеном на сайте вирусологических исследований virological.org анализа 27 доступных геномов 2019-nCoV, у них был "последний общий предок", то есть общий источник, уже 1 октября 2019 года.
"Сейчас очевидно, что рынок морепродуктов — не единственное происхождение вируса, — приводит журнал Science слова доктора медицинских наук Бин Цао (Bin Cao), руководителя исследования, описанного в The Lancet. — Но если честно, мы до сих пор не знаем, откуда появился вирус".
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