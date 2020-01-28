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В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне
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РИА Новости

В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне

11:56 28.01.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitСотрудники полиции Израиля
Сотрудники полиции Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Сотрудники полиции Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв – РИА Новости. Неизвестные подожгли класс школы в арабской деревне Эйнабус на Западном берегу реки Иордан в Палестине, оставив надписи с угрозами на иврите, сообщает израильская полиция.
"Полиция получила сообщение об инциденте в деревне Эйнабус. В местной школе было обнаружено граффити на стене, школьному имуществу был нанесен ущерб", - говорится в сообщении полиции.
Как следует из фотографий с места события, распространенных полицией, в классе обгорели стена и несколько парт. В надписи упоминается название еврейского поселенческого форпоста Куми Ури. Операцию по сносу незаконных построек в Куми Ури израильская пограничная полиция провела 15 января. Позже состоялись акции протеста поселенцев.
Судя по всему, речь идет об акции "таг мехир".
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.
Последняя подобная акция состоялась в минувшую субботу, когда неизвестные подожгли мечеть и оставили агрессивные надписи в иерусалимском арабском квартале Бейт Сафафа.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
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ПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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