В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв – РИА Новости. Неизвестные подожгли класс школы в арабской деревне Эйнабус на Западном берегу реки Иордан Неизвестные подожгли класс школы в арабской деревне Эйнабус на Западном берегу реки Иордан в Палестине, оставив надписи с угрозами на иврите, сообщает израильская полиция.

"Полиция получила сообщение об инциденте в деревне Эйнабус. В местной школе было обнаружено граффити на стене, школьному имуществу был нанесен ущерб", - говорится в сообщении полиции.

Israeli settlers torch a classroom in an elementary school in the Palestinian village of Einabus south of Nablus, locals say... Last year, the UN documented 343 attacks by Israeli settlers against Palestinians in the occupied West Bank; 75 resulting in casualties. pic.twitter.com/rTsnKkJRAI — Rania Zabaneh (@RZabaneh) January 28, 2020

Как следует из фотографий с места события, распространенных полицией, в классе обгорели стена и несколько парт. В надписи упоминается название еврейского поселенческого форпоста Куми Ури. Операцию по сносу незаконных построек в Куми Ури израильская пограничная полиция провела 15 января. Позже состоялись акции протеста поселенцев.

Судя по всему, речь идет об акции "таг мехир".

В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.