РЖД рассказали о мерах по предупреждению распространения коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Меры по предупреждению распространения коронавируса приняты на ряде приграничных железных дорог Меры по предупреждению распространения коронавируса приняты на ряде приграничных железных дорог России , сообщила пресс-служба РЖД

"На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении.

Работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

РЖД сообщили, что на вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.