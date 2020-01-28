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2020-01-28T15:41+0300
https://ria.ru/20200128/1563959989.html
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел на допрос в СК
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РИА Новости

Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел на допрос в СК

11:51 28.01.2020 (обновлено: 15:41 28.01.2020)
21104
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужчина, оставивший своих детей в Шереметьево, а затем улетевший один в Ростов-на-Дону, сам пришел на допрос в Следственный комитет.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, мужчина находится в следственных органах города Батайска Ростовской области. Следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

С чего все началось

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 года рождения. СК возбудил уголовное дело и установил личности отца и матери.
В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, оставленную, предположительно, его отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.
Как рассказал глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев телеканалу "360", отец семейства в последнее время работал вахтовым методом и оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям. По возвращении в город он их забирал.
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Что известно о семье

Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре и не считалась неблагополучной. На учете в органах соцзащиты или опеки не стояла. Однако ранее был инцидент, при котором дети ошпарились кипятком, когда мать ушла в магазин. Женщине тогда вынесли предупреждение.
Лаврентьев рассказал, что в последнее время родители не ладили друг с другом: мать несколько раз уходила из семьи и в итоге бросила мужа и детей. Кроме того, о местонахождении женщины не знали даже ее родственники.
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При этом несколько СМИ сообщили, что отец детей якобы избивал женщину и даже нанес ей ножевые ранения. В одном из каналов в Telegram был опубликован документ, в котором мать мальчиков рассказывает о том, что бывший муж запрещал ей видеться с сыновьями, она была вынуждена уехать в другой город, чтобы спастись от его преследований.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что женщина выразила желание забрать детей. Позднее в аппарат омбудсмена поступило письмо от человека, представившегося отцом детей, с просьбой не отдавать их маме.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Билеты купили в Хабаровск , а не подумали если мать их бросила, зачем их ей возвращать? Дайте отцу работу, а детей пока он не обустроится поместите в интернат-и вопрос исчерпан-СМИ захотели пиара?
28 января, 12:29
dd.rwk
1800022
Хитрый Митрий, он в Москве таким образом решил пристроится.
28 января, 12:13
Весёлый Роджер
4100110
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