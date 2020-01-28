Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел на допрос в СК

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужчина, оставивший своих детей в Шереметьево, а затем улетевший один в Ростов-на-Дону, сам пришел на допрос в Мужчина, оставивший своих детей в Шереметьево, а затем улетевший один в Ростов-на-Дону, сам пришел на допрос в Следственный комитет

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, мужчина находится в следственных органах города Батайска Ростовской области. Следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

С чего все началось

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 года рождения. СК возбудил уголовное дело и установил личности отца и матери.

В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, оставленную, предположительно, его отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.

Как рассказал глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев телеканалу " 360 ", отец семейства в последнее время работал вахтовым методом и оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям. По возвращении в город он их забирал.

Что известно о семье

Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре и не считалась неблагополучной. На учете в органах соцзащиты или опеки не стояла. Однако ранее был инцидент, при котором дети ошпарились кипятком, когда мать ушла в магазин. Женщине тогда вынесли предупреждение.

Лаврентьев рассказал, что в последнее время родители не ладили друг с другом: мать несколько раз уходила из семьи и в итоге бросила мужа и детей. Кроме того, о местонахождении женщины не знали даже ее родственники.

При этом несколько СМИ сообщили, что отец детей якобы избивал женщину и даже нанес ей ножевые ранения. В одном из каналов в Telegram был опубликован документ, в котором мать мальчиков рассказывает о том, что бывший муж запрещал ей видеться с сыновьями, она была вынуждена уехать в другой город, чтобы спастись от его преследований.