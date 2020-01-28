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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T11:46+0300
https://ria.ru/20200128/1563959796.html
Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:46 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 62 нарушения, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 62 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 21, Алеппо – два, Идлиб – 26, Хама – 13. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 15, Идлиб – четыре, Латакия – один, Хама – два", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Шара провинции Дераа выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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