Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 62 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 21, Алеппо – два, Идлиб – 26, Хама – 13. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 15, Идлиб – четыре, Латакия – один, Хама – два", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Шара провинции Дераа выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.