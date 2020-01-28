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РИА Наука
2020-01-28T12:17+0300
https://ria.ru/20200128/1563959735.html
В России утвердили новые основы госполитики в области космоса
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РИА Новости

В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

11:45 28.01.2020 (обновлено: 12:17 28.01.2020)
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© Фото : РоскосмосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
Особое внимание уделено развитию орбитальной группировки, доступу в космическое пространство с территории России, а также фундаментальным научным исследованиям, без которых невозможно освоение и экспансия в космос.
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В новых основах госполитики говорится и о пилотируемой космонавтике.
"Мы должны стать не только видом, который обитает на Земле, но и, очевидно, видом, который может покинуть Землю, если это будет необходимо", — добавил Урличич.
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РИА НаукаЮрий УрличичКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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