В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
Особое внимание уделено развитию орбитальной группировки, доступу в космическое пространство с территории России, а также фундаментальным научным исследованиям, без которых невозможно освоение и экспансия в космос.
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В новых основах госполитики говорится и о пилотируемой космонавтике.
"Мы должны стать не только видом, который обитает на Земле, но и, очевидно, видом, который может покинуть Землю, если это будет необходимо", — добавил Урличич.