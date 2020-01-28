В России за год стали на 14 процентов чаще выявлять взяточников

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В России по итогам минувшего года стали чаще выявлять случаи взяточничества – ловить как представителей власти, так и тех, кто дает взятки, сообщается на портале правовой статистики.

"В целом, по стране возросло на 14 % (с 3 499 до 3 988) число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки)", - уточняется на портале.

Рост зафиксирован, в частности, в Адыгее, Хабаровском крае и Белгородской области, снижение отмечается в Хакасии, Ненецком автономном округе и Кемеровской области.

"За истекший период число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось на 21,5 % (с 2 612 до 3 174)", - говорится в сообщении.