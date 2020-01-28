Роскомнадзор продлил срок действия антипиратского меморандума

"Всего с момента начала действия меморандума удалено около 2 миллионов 100 тысяч ссылок. И учитывая такой глобальный отраслевой запрос, общим решением срок действия меморандума был продлен до 31 января 2021 года", - рассказал Субботин.

Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Стороны также договорились на основе меморандума разработать соответствующий законопроект. Соглашение подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.