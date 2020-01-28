Президент Ирана назвал правительство Трампа худшим в истории США

ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Президент Президент Ирана Хасан Роухани назвал правительство Дональда Трампа худшим в истории США.

"Не думали, что к власти в США придет правительство, поддерживающее терроризм и занимающееся мошенничеством, которое будет хуже, чем все остальные правительства в истории США, и будет создавать проблемы миру, союзникам, друзьям и даже своим собственным людям", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. Администрация президента Дональда Трампа заявила о необходимости сокращения экспорта иранской нефти до нуля и ввела санкции против нарушителей действующего санкционного режима.