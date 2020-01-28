Президент Ирана назвал правительство Трампа худшим в истории США

ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал правительство Дональда Трампа худшим в истории США.
"Не думали, что к власти в США придет правительство, поддерживающее терроризм и занимающееся мошенничеством, которое будет хуже, чем все остальные правительства в истории США, и будет создавать проблемы миру, союзникам, друзьям и даже своим собственным людям", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.
Вчера, 10:05Сказано в эфиреТрамп пообещал "сделку века" по Палестине. Что из этого получится? Дональд Трамп анонсировал "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию. Президент США готов на резкие шаги, но встретит ли это понимание в Палестине, задался вопросом в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. Администрация президента Дональда Трампа заявила о необходимости сокращения экспорта иранской нефти до нуля и ввела санкции против нарушителей действующего санкционного режима.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 34 американских военнослужащих.