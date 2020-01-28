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Посол РФ рассказал, как в Вене отметили день освобождения Освенцима
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РИА Новости

Посол РФ рассказал, как в Вене отметили день освобождения Освенцима

11:40 28.01.2020
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© Фото предоставлено посольством РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено посольством РФ в Австрии
ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Международный день памяти о жертвах Холокоста и 75-летие освобождения нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау", прошедший в Вене, по тональности заявлений на нем разительно отличался от того, что было во время соответствующих мероприятий в Польше, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Он сообщил, что торжественное заседание состоялось в понедельник по приглашению глав обеих палат австрийского парламента Вольфганга Соботки и Роберта Зебера. Присутствовали многие члены нового кабинета министров, политические и общественные деятели, приглашенные послы.

"Выступления президентов Национального и Федерального советов Австрии были политически и исторически выверены. Никто и не мог подумать о том, чтобы как-то принизить или затушевывать освободительную миссию Красной армии. Вольфганг Соботка, только на днях посетивший Освенцим, говорил эмоционально и не только о многочисленных жертвах среди австрийских евреев, но и об австрийцах-соучастниках чудовищных преступлений в этом и других концентрационных лагерях", - написал Любинский в Facebook.

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Он также отметил, что рассказал партнерам о собственных неизгладимых впечатлениях от посещения Освенцима в январе 2013 года. "Разительное отличие от того, что происходит в Польше сегодня..." - подчеркнул дипломат.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой. По словам Дуды, "солдаты Пилсудского" с одной стороны и солдаты Петлюры с другой стороны отдали свои жизни, сражаясь за единое дело. По словам Дуды, это "хороший элемент общей истории" двух стран. Свою идею Дуда озвучил на пресс-конференции в Освенциме, где проходили  торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау".
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На прошлой неделе Дуда отказался принять участие во всемирном международном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Он высказал возмущение тем, что право выступить в Израиле получат лидеры других стран, в частности России и Германии, а Польши - нет. На фоне этого лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью таблоиду Bild заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Анджей ДудаЮНЕСКОВладимир ЗеленскийЯрослав КачиньскийИерусалимАвстрияРоссияВ мире
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