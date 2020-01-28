Роскосмос планирует в 2030 году запустить космический "буксир"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскосмос планирует в 2030 году запустить на орбиту космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой, говорится в презентации первого замгендиректора госкорпорации Юрия Урличича на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения".

"Запуск КА (космического аппарата - ред.) с ЯЭУ (ядерной энергоустановкой - ред.), проведение его летных испытаний (2030 г.)", - говорится в презентации.

После этого планируется приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.

Ранее Роскосмос сообщил о завершении первого проекта по созданию уникального космического "буксира" - транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) - на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, предназначенного для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным "буксиром" намечено построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию 2030 году.