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2020-01-28T13:48+0300
https://ria.ru/20200128/1563959003.html
На юго-востоке Москвы горит крыша офисного здания
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РИА Новости

На юго-востоке Москвы горит крыша офисного здания

11:34 28.01.2020 (обновлено: 13:48 28.01.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по городу МосквеПожар в районе Текстильщике ЮВАО Москвы. 28 января 2020
Пожар в районе Текстильщике ЮВАО Москвы. 28 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по городу Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кровля пятиэтажного офисного здания загорелась на юго-востоке Москвы, эвакуированы 52 человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Пожар произошел в 10.56 во вторник на улице Артюхиной, дом 6.
"По предварительной информации, происходит загорание на кровле пятиэтажного офисного здания. Что горит и площадь пожара выясняются", - сказал собеседник агентства.
На месте работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало.
Сотрудник МЧС РФ
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