На юго-востоке Москвы горит крыша офисного здания

© Фото : ГУМЧС России по городу Москве Пожар в районе Текстильщике ЮВАО Москвы. 28 января 2020

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кровля пятиэтажного офисного здания загорелась на юго-востоке Кровля пятиэтажного офисного здания загорелась на юго-востоке Москвы , эвакуированы 52 человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Пожар произошел в 10.56 во вторник на улице Артюхиной, дом 6.

"По предварительной информации, происходит загорание на кровле пятиэтажного офисного здания. Что горит и площадь пожара выясняются", - сказал собеседник агентства.