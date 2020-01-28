На юго-востоке Москвы горит крыша офисного здания

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кровля пятиэтажного офисного здания загорелась на юго-востоке Москвы, эвакуированы 52 человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Пожар произошел в 10.56 во вторник на улице Артюхиной, дом 6.
"По предварительной информации, происходит загорание на кровле пятиэтажного офисного здания. Что горит и площадь пожара выясняются", - сказал собеседник агентства.
На месте работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало.
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