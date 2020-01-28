Круглый стол о развитии АПК России

К участию приглашены:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Петр ЧЕКМАРЕВ;
- председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации Юлия ОГЛОБЛИНА;
- генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО;
- заведующий кафедрой агроэкономики экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Сергей КИСЕЛЕВ;
- представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
21 января Президент Владимир Путин подписал Указ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" в новой редакции.
Какие нововведения включены в документ? Какие шаги позволят достичь предусмотренных показателей? Какие меры, направленные на развитие сельских территорий, предусмотрены? Каковы перспективы экспорта российской сельскохозяйственной продукции? Какие законопроекты позволят защитить отечественных сельхозпроизводителей и будут стимулировать развитие АПК?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Петр ЧЕКМАРЕВ;
- председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации Юлия ОГЛОБЛИНА;
- генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО;
- заведующий кафедрой агроэкономики экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Сергей КИСЕЛЕВ;
- представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
21 января Президент Владимир Путин подписал Указ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" в новой редакции.
Какие нововведения включены в документ? Какие шаги позволят достичь предусмотренных показателей? Какие меры, направленные на развитие сельских территорий, предусмотрены? Каковы перспективы экспорта российской сельскохозяйственной продукции? Какие законопроекты позволят защитить отечественных сельхозпроизводителей и будут стимулировать развитие АПК?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/