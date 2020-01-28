Источник: "Победа" с апреля прекратит полеты в Ростов-на-Дону и Самару

"Победа" в летнем расписании полетов планировала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург, из Самары - в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас лоукостер летает из этих городов в Москву и Санкт-Петербург.