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Источник: "Победа" с апреля прекратит полеты в Ростов-на-Дону и Самару
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РИА Новости

Источник: "Победа" с апреля прекратит полеты в Ростов-на-Дону и Самару

11:30 28.01.2020 (обновлено: 11:31 28.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года, сообщил РИА Новости источник в группе "Аэрофлот".
"Победа" в летнем расписании полетов планировала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург, из Самары - в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас лоукостер летает из этих городов в Москву и Санкт-Петербург.
"С апреля "Победа" перестаёт выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года", - сказал источник.
Представитель "Победы" от официального комментария отказалась. Однако на сайте компании продажи по этим направлениям закрыты.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.
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АэрофлотСочиРостов-на-ДонуЭкономика
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