Источник сообщил, что в Шереметьево пришлось буксировать самолет

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Нью-Дели-Москва пришлось буксировать из-за плохо почищенной рулежной дорожки в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Представитель экстренных служб региона во вторник сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" Airbus А330, прибывший из Нью-Дели в "Шереметьево", во вторник пришлось отбуксировать со взлетно-посадочной полосы из-за потери тяги двигателей.
"Рулежная дорожка была плохо почищена. Вызывалась спецтехника для безопасной буксировки самолета", - сказал собеседник агентства.