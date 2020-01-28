Источник сообщил, что в Шереметьево пришлось буксировать самолет

Представитель экстренных служб региона во вторник сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" Airbus А330, прибывший из Нью-Дели в "Шереметьево", во вторник пришлось отбуксировать со взлетно-посадочной полосы из-за потери тяги двигателей.