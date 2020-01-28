Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T11:29+0300
https://ria.ru/20200128/1563958694.html
Источник сообщил, что в Шереметьево пришлось буксировать самолет
https://cdn24.img.ria.ru/images/151395/38/1513953852_0:227:3238:2048_1036x0_80_0_0_e9210fa2ed98eef64adecfe23a761c7f.jpg
РИА Новости

Источник сообщил, что в Шереметьево пришлось буксировать самолет

11:29 28.01.2020
4948
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Нью-Дели-Москва пришлось буксировать из-за плохо почищенной рулежной дорожки в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Представитель экстренных служб региона во вторник сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" Airbus А330, прибывший из Нью-Дели в "Шереметьево", во вторник пришлось отбуксировать со взлетно-посадочной полосы из-за потери тяги двигателей.
"Рулежная дорожка была плохо почищена. Вызывалась спецтехника для безопасной буксировки самолета", - сказал собеседник агентства.
Сильный снегопад в Москве
27 января, 20:27
Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега
552312
Обсудить 2
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Здание аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Сильный снегопад в Москве
Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния