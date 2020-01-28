Богданов назвал первостепенную задачу в решении конфликта в Ливии

"Главное - это прекращение боевых действий и налаживание инклюзивного, межливийского диалога... Главная и первостепенная задача - наладить контакты между ливийцами с тем, чтобы они выразили консенсусное мнение по поводу всех этих предложений. Навязывать им выполнение решения, с которым они не соглашаются, мне представляется бесперспективным", - сказал он журналистам.