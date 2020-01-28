Богданов назвал первостепенную задачу в решении конфликта в Ливии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первостепенная задача - наладить диалог между ливийцами, навязывать решение бесперспективно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Главное - это прекращение боевых действий и налаживание инклюзивного, межливийского диалога... Главная и первостепенная задача - наладить контакты между ливийцами с тем, чтобы они выразили консенсусное мнение по поводу всех этих предложений. Навязывать им выполнение решения, с которым они не соглашаются, мне представляется бесперспективным", - сказал он журналистам.
В Женеве 28 января пройдёт первое заседание военного комитета по Ливии, создание которого было согласовано на конференции в Берлине 19 января. По итогам берлинской встречи было объявлено, что что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5". Работа комитета будет вестись в Женеве, стороны конфликта будут представлены делегациями по пять человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
27 января, 21:39Стало известно, кто войдет в военный комитет Ливии в Женеве