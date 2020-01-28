Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T11:27+0300
https://ria.ru/20200128/1563958554.html
Богданов назвал первостепенную задачу в решении конфликта в Ливии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов назвал первостепенную задачу в решении конфликта в Ливии

11:27 28.01.2020
204
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первостепенная задача - наладить диалог между ливийцами, навязывать решение бесперспективно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Главное - это прекращение боевых действий и налаживание инклюзивного, межливийского диалога... Главная и первостепенная задача - наладить контакты между ливийцами с тем, чтобы они выразили консенсусное мнение по поводу всех этих предложений. Навязывать им выполнение решения, с которым они не соглашаются, мне представляется бесперспективным", - сказал он журналистам.
МИД в Москве
Вчера, 11:07
МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии
В Женеве 28 января пройдёт первое заседание военного комитета по Ливии, создание которого было согласовано на конференции в Берлине 19 января. По итогам берлинской встречи было объявлено, что что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5". Работа комитета будет вестись в Женеве, стороны конфликта будут представлены делегациями по пять человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Ситуация в Ливии
27 января, 21:39
Стало известно, кто войдет в военный комитет Ливии в Женеве
010010
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарМихаил БогдановМИД РФЕвросоюзЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов: ливийские стороны проинформируют Москву о заседании в Женеве
МИД в Москве
МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов не исключил нового визита Хафтара в Москву
Михаил Богданов
Богданов оценил ситуацию с соблюдением режима перемирия в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Эрдоган не рассчитывает на скорое окончание ливийского кризиса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
Нарышкин: Зеленский становится все более привержен идеям национализма
Небоскребы в Дохе.
Новым премьером Катара стал экс-глава канцелярии эмира
Ситуация в Ливии
Стало известно, кто войдет в военный комитет Ливии в Женеве
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
В ЛНА рассказали о подготовке встречи комитета "5+5" по Ливии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
В ПНС Ливии заявили, что сбили беспилотник армии Хафтара
Президент США Дональд Трамп
Президент Ирана назвал правительство Трампа худшим в истории США
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Поправки в Конституцию обеспечат независимость судей, считает Клишас
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара принял отставку главы правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния