Нарышкин: Зеленский становится все более привержен идеям национализма

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский становится все более приверженным идеям украинского национализма, забывая о вкладе Советского союза в освобождение украинской территории и Восточной Европы от нацистов, заявил во вторник в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня" председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Так он прокомментировал заявление украинского лидера, которое он сделал во время своего визита в Польшу. Выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Говоря об освобождении советскими войсками Аушвица, президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

"Господин Зеленский всё больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии - по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года по географическому направлению главных ударов", - сказал Нарышкин.

В качестве примера председатель исторического общества привёл Львовскую дивизию, которая была сформирована в Архангельске и получила своё название после того, как освободила этот украинский город.

В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.