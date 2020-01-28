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Нарышкин: Зеленский становится все более привержен идеям национализма
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РИА Новости

Нарышкин: Зеленский становится все более привержен идеям национализма

11:24 28.01.2020 (обновлено: 11:29 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский становится все более приверженным идеям украинского национализма, забывая о вкладе Советского союза в освобождение украинской территории и Восточной Европы от нацистов, заявил во вторник в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня" председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Так он прокомментировал заявление украинского лидера, которое он сделал во время своего визита в Польшу. Выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Говоря об освобождении советскими войсками Аушвица, президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.
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"Господин Зеленский всё больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии - по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года по географическому направлению главных ударов", - сказал Нарышкин.
В качестве примера председатель исторического общества привёл Львовскую дивизию, которая была сформирована в Архангельске и получила своё название после того, как освободила этот украинский город.
В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.
В частности, МИД страны заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны. Российские дипломаты в ответ на требования Варшавы напомнили о 600 тысячах погибших за освобождение Польши советских солдатах.
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