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В ГД назвали слова Зеленского о Второй мировой антироссийской акцией
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РИА Новости

В ГД назвали слова Зеленского о Второй мировой антироссийской акцией

11:24 28.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего СССР одним из виновников Второй мировой войны, звучит как спланированная политическая антироссийская акция, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
"Обвинения президента Украины в развязывании Второй Мировой войны в адрес СССР являются вопиющей ложью и доказательством того, что власти незалежной продолжают вести страну к национальной катастрофе", - сказал Железняк РИА Новости.
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Он подчеркнул, что со стороны главы украинского государства подобные непозволительные высказывания звучат не просто как историческая безграмотность, а как "спланированная политическая антироссийская акция".
"Руководство Украины так старается угодить хоть кому-то на Западе, которому Киев изрядно надоел, что готово транслировать самую гнусную ложь, искажая события Второй мировой и Великой Отечественной войны, на ходу переписывая исторические факты", - считает депутат.
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В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что заявление Зеленского демонстрирует его слабость как политика.
"Он (Зеленский) продемонстрировал неспособность отстаивать достоинство не только Украины, которая была частью СССР, но даже собственной семьи, своего деда, ветерана Красной Армии", - сказала Панина РИА Новости.
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Такую позицию депутат назвала отсутствием политической воли, проявлением неспособности оправдать надежды своих избирателей, увидевших в Зеленском альтернативу предыдущему президенту Украины Петру Порошенко.
"Обещая согражданам улучшить отношения с Россией, Зеленский делает сегодня прямо противоположное. Он зачитывает по бумажке заявления, до которых не доходили даже Порошенко с (бывшим премьером Украины Арсением) Яценюком. Можно предположить, что финал и его карьеры будет таким же, как у этих политиков", - заключила Панина.
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