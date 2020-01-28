Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Испанский врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала, как избежать преждевременного старения.
"Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно делаем упор на необходимости физических упражнений, но забываем самое важное — правильную диету в сочетании со здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток нашего организма", — сказала она в интервью барселонскому изданию La Vanguardia.
Основой питания Идальго посоветовала сделать свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты — например, йогурт или кефир.
Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, как считают ученые, связано с сокращением теломер — концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они делаются короче, а когда их длины становится недостаточно, клетка погибает.
Среди "старящих" продуктов диетолог выделила жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.