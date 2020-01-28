Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение

"Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно делаем упор на необходимости физических упражнений, но забываем самое важное — правильную диету в сочетании со здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток нашего организма", — сказала она в интервью барселонскому изданию La Vanguardia.