Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T12:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563958297.html
Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение
https://cdn22.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1036x0_80_0_0_d77cc7a07b471655f664509fe0ece751.jpg
РИА Новости

Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение

11:23 28.01.2020 (обновлено: 12:08 28.01.2020)
18073
© Fotolia / alexandre zveigerСтудент обедает за компьютером
Студент обедает за компьютером
© Fotolia / alexandre zveiger
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Испанский врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала, как избежать преждевременного старения.

"Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно делаем упор на необходимости физических упражнений, но забываем самое важное — правильную диету в сочетании со здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток нашего организма", — сказала она в интервью барселонскому изданию La Vanguardia.

Основой питания Идальго посоветовала сделать свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты — например, йогурт или кефир.
Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, как считают ученые, связано с сокращением теломер — концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они делаются короче, а когда их длины становится недостаточно, клетка погибает.
Среди "старящих" продуктов диетолог выделила жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.
Еда с высоким содержанием белка
26 января, 11:23
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
13339137521
Обсудить 3
Стиль жизнисольСахарОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Уборка урожая моркови в Кабардино-Балкарии
Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Американский грипп-убийца страшнее китайского
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Еда с высоким содержанием белка
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
Украинские военные в Широкино на востоке Украины
"Надоело воевать": украинские солдаты бегут с передовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния