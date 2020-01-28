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Премьер Израиля отозвал запрос о парламентской неприкосновенности
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РИА Новости

Премьер Израиля отозвал запрос о парламентской неприкосновенности

11:20 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отзывает запрос о парламентской неприкосновенности.

"Несколько минут назад я уведомил председателя кнессета, что отзываю просьбу о предоставлении мне парламентского иммунитета… Я не позволю политическому скандалу помешать историческому процессу, который я веду", - написал Нетаньяху на своей странице в Facebook.

Заявление сделано за час до открытия пленарного заседания Кнессета, где должен был быть рассмотрен вопрос о создании комиссии по предоставлению судебного иммунитета премьеру.
В настоящий момент премьер-министр Израиля находится в США, где сегодня будет опубликован план мирного урегулирования американской администрации, известный как "сделка века" президента США Дональда Трампа.
В ноябре 2019 года юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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Авихай МандельблитДональд ТрампКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуТель-АвивСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ай, да Биби! :-) Вот проныра. Ганц был вынужден покинуть Америку, чтобы выступить на обсуждении в Кнессете со своим бенефисом против предоставления парламентского иммунитета для Биби. А тот взял и отозвал своё прошение. И теперь будет один присутствовать при оглашении Трампом своей "сделки века". Можно по-разному относиься к Биби, но то, что он Политик (с большой буквы) до мозга костей - безусловно. И предстоящее возвращение Наамы Иссахар, во многом, тоже его заслуга. Переиграл он своего российского партнёра. И вора американцам сдал и девочку вернёт.
28 января, 11:50
yoram
1300000
Я внесу уточнение. У Израиля была возможность отказать Штатам в выдаче. Российская сторона формально оформила запрос о выдаче преступника в Росссию и передала соответствующие документы. Израиль очеть серьёзно рассматривал обе просьбы: и США, и России. Это заняло, без малого, четыре года. Но, когда израильская юридическая система поняла, что никаких правонарушений на территории России этот хакер не совершал, а есть желание отмазать преступника, которого крышевала ФСБ, то было принято окончательное решение о передаче вора Америке. Тогда-то, и взяли в заложники подходящую кандидатуру - израильтянку с двойным гражданством: и Израиля, и США. Чтобы одним махом надавить и на тех, и на других. Просчитались.
28 января, 14:04
yoram
1000000
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