Премьер Израиля отозвал запрос о парламентской неприкосновенности

"Несколько минут назад я уведомил председателя кнессета, что отзываю просьбу о предоставлении мне парламентского иммунитета… Я не позволю политическому скандалу помешать историческому процессу, который я веду", - написал Нетаньяху на своей странице в Facebook .

Заявление сделано за час до открытия пленарного заседания Кнессета, где должен был быть рассмотрен вопрос о создании комиссии по предоставлению судебного иммунитета премьеру.

В настоящий момент премьер-министр Израиля находится в США, где сегодня будет опубликован план мирного урегулирования американской администрации, известный как "сделка века" президента США Дональда Трампа.

В ноябре 2019 года юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.