У педагогов не было претензий к отцу, оставившему в Шереметьево детей

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Педагоги не имели претензий к воспитанию и внешнему виду детей, которых Педагоги не имели претензий к воспитанию и внешнему виду детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево , сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Прилетевший из Хабаровска 26 января мужчина бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности, установил личности отца и матери и выяснил, что мужчина в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону. Власти сообщали, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении дети не состояли.

"Со стороны школы и детского сада нареканий не было. Дети были одеты, накормлены, присмотрены. Не было заметно, что у них нет мамы. Учителя и воспитатели сообщали, что дети воспитанные. Учительница в школе говорит, что старший мальчик был любознательный, умненький, шустрый", - рассказал представитель администрации.

Она отметила, что дважды на время отъезда мужчина определял детей в центр социальной помощи семье и детям, и это является нормальной практикой.

"По закону, родители имеют право обращаться с заявлением в центры поддержки семьи и детей, если у родителей возникают сложности с финансами или необходимо присмотреть за детьми на время их отъезда, а других родственников нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, администрация пыталась связаться с мамой по указанным в личных делах детей телефонам, но они были недоступны.

"По словам учительницы, мама перестала обращать внимание на успехи детей с весны прошлого года. Все общение шло через отца", - сказала она.