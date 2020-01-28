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2020-01-28T11:19+0300
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У педагогов не было претензий к отцу, оставившему в Шереметьево детей
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РИА Новости

У педагогов не было претензий к отцу, оставившему в Шереметьево детей

11:19 28.01.2020
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© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в FacebookДетский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в Facebook
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Педагоги не имели претензий к воспитанию и внешнему виду детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Прилетевший из Хабаровска 26 января мужчина бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности, установил личности отца и матери и выяснил, что мужчина в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону. Власти сообщали, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении дети не состояли.
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"Со стороны школы и детского сада нареканий не было. Дети были одеты, накормлены, присмотрены. Не было заметно, что у них нет мамы. Учителя и воспитатели сообщали, что дети воспитанные. Учительница в школе говорит, что старший мальчик был любознательный, умненький, шустрый", - рассказал представитель администрации.
Она отметила, что дважды на время отъезда мужчина определял детей в центр социальной помощи семье и детям, и это является нормальной практикой.
"По закону, родители имеют право обращаться с заявлением в центры поддержки семьи и детей, если у родителей возникают сложности с финансами или необходимо присмотреть за детьми на время их отъезда, а других родственников нет", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, администрация пыталась связаться с мамой по указанным в личных делах детей телефонам, но они были недоступны.
"По словам учительницы, мама перестала обращать внимание на успехи детей с весны прошлого года. Все общение шло через отца", - сказала она.
Ранее сообщалось, что мать не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом, проживающими в Комсомольске-на-Амуре. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в понедельник заявила, что женщина выразила желание забрать детей. Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала РИА Новости, что билеты для мальчиков в Хабаровск уже приобретены, однако время приезда пока не определено. Кроме того, полиция начала проверку информации об избиении матери детей бывшим мужем.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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