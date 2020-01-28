В Иркутской области сошли в рельсов десять вагонов с углем

ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Вагоны с углем сошли с рельсов в границах станции Мегет Вагоны с углем сошли с рельсов в границах станции Мегет Иркутской области , пострадавших нет, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.

"(Во вторник) 28 января 2020 года в 13:22 (8:22 мск) в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход группы вагонов грузового поезда, груженных углем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и экологической угрозы нет. На место происшествия выехали восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов. В ОАО "РЖД" работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.