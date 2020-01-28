Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T11:19+0300
https://ria.ru/20200128/1563958054.html
В Иркутской области сошли в рельсов десять вагонов с углем
https://cdn21.img.ria.ru/images/96222/29/962222930_0:0:1300:731_1036x0_80_0_0_471fa14e11b7cb5c09d0fd38efb23a17.jpg
РИА Новости

В Иркутской области сошли в рельсов десять вагонов с углем

11:19 28.01.2020
689
© РИА Новости / Александр КряжевВагоны с углем
Вагоны с углем
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вагоны с углем. Архивное фото
ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Вагоны с углем сошли с рельсов в границах станции Мегет Иркутской области, пострадавших нет, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.
"(Во вторник) 28 января 2020 года в 13:22 (8:22 мск) в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход группы вагонов грузового поезда, груженных углем", - говорится в сообщении.
Египет
Вчера, 00:35
Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
Отмечается, что пострадавших и экологической угрозы нет. На место происшествия выехали восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов. В ОАО "РЖД" работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
По уточненным данным Восточно-Сибирского управления на транспорте СК РФ, с путей сошли 10 вагонов. На место происшествия выехала следственная группа.
020300
Обсудить 0
Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
После ДТП с погибшими под Воронежем возбудили дело
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево самолет пришлось буксировать из-за потери тяги
Крупнейшие лагеря смерти нацистской Германии
Крупнейшие лагеря смерти нацистской Германии
Пожар в районе Текстильщике ЮВАО Москвы. 28 января 2020
На юго-востоке Москвы горит крыша офисного здания
Зал судебных заседаний
В Москве начался процесс по делу девочки, живущей в медцентре
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
Горевший в Охотском море траулер затонул
Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior
В Хорватии обнаружили тело второго пилота разбившегося вертолета
Трубы промышленных предприятий
В Омске зафиксировали восьмикратное превышение этилбензола в воздухе
Сотрудник МЧС РФ
В Тольятти потушили пожар в ангаре с резинотехническими изделиями
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Москвичка получила два года колонии за ложные звонки о минировании
Нашивки сотрудников МЧС России
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса
Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния