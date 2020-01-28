Глава ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса, заявил Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи с главой МИД КНР Ван И.
" ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно", - приводит слова Гебрейесуса агентство Синьхуа.
Глава ВОЗ также выразил уверенность в способности Китая по профилактике и контроля эпидемии.