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Глава ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая
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РИА Новости

Глава ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая

11:15 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево. Архивное фото
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса, заявил Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи с главой МИД КНР Ван И.
" ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно", - приводит слова Гебрейесуса агентство Синьхуа.
Глава ВОЗ также выразил уверенность в способности Китая по профилактике и контроля эпидемии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитай
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