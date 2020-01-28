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Культура
2020-01-28T11:13+0300
https://ria.ru/20200128/1563957643.html
Балетная труппа из России преждевременно вернулась с гастролей в Китае
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РИА Новости

Балетная труппа из России преждевременно вернулась с гастролей в Китае

11:13 28.01.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaОбработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв - РИА Новости. Балетная труппа из России вынужденно приостановила гастроли в Китае и вернулась в Москву из-за массовых случаев пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщила РИА Новости участница труппы Елизавета Емельянова.
Емельянова, уроженка ямальского Ноябрьска, отправилась в середине осени в составе коллектива Русского национального балетного театра из 35 человек на гастроли в Китай. В списке городов, где планировали выступить артисты, был Ухань, однако им пришлось прервать поездку по КНР за две недели до назначенного срока.
"Мы в Москве с вечера 26 января. У нас обратные билеты были только на 11 февраля, когда должны были закончиться гастроли. Организаторы объяснили: быстро распространялся вирус, все культурно-массовые мероприятия отменили, образовательные учреждения начали закрываться, наши спектакли, конечно, тоже отменились. Нас отправили домой", - сказала собеседница агентства.
По словам Емельяновой, узнав о вирусе в Китае, артисты не планировали возвращаться прежде намеченного срока. "Мы ходили там в масках, при входе в театр у нас измеряли температуру. Это всё. В аэропорту еще проходили проверку тепловизорами", - сказала она, добавив, что по возвращении в Россию чувствует себя хорошо.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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КультураРаспространение нового коронавирусаНепалУханьСШАВ мире
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