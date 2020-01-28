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Пресс-конференция французского кутюрье Жан-Поля Готье
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РИА Новости

Пресс-конференция французского кутюрье Жан-Поля Готье

11:13 28.01.2020
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5 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, в ходе которой французский кутюрье ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ представит эпатажный театральный спектакль "Фэшн Фрик Шоу" (Fashion Freak Show).
В мероприятии также примут участие:
- продюсер "Фэшн Фрик Шоу" Тьерри СЮК (Thierry Suc);
- хореограф Марион МОТЕН (Marion Motin);
- автор либретто Рафаэль ЧЬОФФИ (Raphaël Cioffi).

Пресс-конференция состоится накануне московской премьеры "Фэшн Фрик Шоу" 6 февраля в Московском дворце молодежи. Готье прибудет в столицу на открытие гастролей и лично представит российской публике свой эпатажный сценический проект. Впервые удастся пообщаться с легендарным кутюрье после его ухода из высокой моды, о котором он заявил 17 января. Показ в Париже 22 января стал последним.
Мировая премьера микса модного показа, танцевального ревю и одновременно своего рода исповеди модельера состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре "Фоли-Бержер" и стала одним из самых громких событий не только для театрального Парижа, но и для всей мировой моды. В шоу задействовано более 200 костюмов; некоторые созданы специально для постановки, остальные – лучшие из показов разных лет. Специально для демонстрации в России кутюрье добавил несколько моделей из знаменитой коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года. Гастроли в Санкт-Петербурге пройдут с 31 января по 2 февраля, в Москве – с 6 по 16 февраля.

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