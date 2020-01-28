Пресс-конференция французского кутюрье Жан-Поля Готье

В мероприятии также примут участие:
- продюсер "Фэшн Фрик Шоу" Тьерри СЮК (Thierry Suc);
- хореограф Марион МОТЕН (Marion Motin);
- автор либретто Рафаэль ЧЬОФФИ (Raphaël Cioffi).
Пресс-конференция состоится накануне московской премьеры "Фэшн Фрик Шоу" 6 февраля в Московском дворце молодежи. Готье прибудет в столицу на открытие гастролей и лично представит российской публике свой эпатажный сценический проект. Впервые удастся пообщаться с легендарным кутюрье после его ухода из высокой моды, о котором он заявил 17 января. Показ в Париже 22 января стал последним.
Мировая премьера микса модного показа, танцевального ревю и одновременно своего рода исповеди модельера состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре "Фоли-Бержер" и стала одним из самых громких событий не только для театрального Парижа, но и для всей мировой моды. В шоу задействовано более 200 костюмов; некоторые созданы специально для постановки, остальные – лучшие из показов разных лет. Специально для демонстрации в России кутюрье добавил несколько моделей из знаменитой коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года. Гастроли в Санкт-Петербурге пройдут с 31 января по 2 февраля, в Москве – с 6 по 16 февраля.
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- продюсер "Фэшн Фрик Шоу" Тьерри СЮК (Thierry Suc);
- хореограф Марион МОТЕН (Marion Motin);
- автор либретто Рафаэль ЧЬОФФИ (Raphaël Cioffi).
Пресс-конференция состоится накануне московской премьеры "Фэшн Фрик Шоу" 6 февраля в Московском дворце молодежи. Готье прибудет в столицу на открытие гастролей и лично представит российской публике свой эпатажный сценический проект. Впервые удастся пообщаться с легендарным кутюрье после его ухода из высокой моды, о котором он заявил 17 января. Показ в Париже 22 января стал последним.
Мировая премьера микса модного показа, танцевального ревю и одновременно своего рода исповеди модельера состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре "Фоли-Бержер" и стала одним из самых громких событий не только для театрального Парижа, но и для всей мировой моды. В шоу задействовано более 200 костюмов; некоторые созданы специально для постановки, остальные – лучшие из показов разных лет. Специально для демонстрации в России кутюрье добавил несколько моделей из знаменитой коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года. Гастроли в Санкт-Петербурге пройдут с 31 января по 2 февраля, в Москве – с 6 по 16 февраля.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
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