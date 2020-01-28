Пресс-конференция французского кутюрье Жан-Поля Готье

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5 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, в ходе которой французский кутюрье ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ представит эпатажный театральный спектакль "Фэшн Фрик Шоу" (Fashion Freak Show).