В Шереметьево самолет пришлось буксировать из-за потери тяги

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А330, прибывший из Нью-Дели в аэропорт Шереметьево, во вторник пришлось отбуксировать со взлетно-посадочной полосы из-за потери тяги двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Выполнявший рейс №235 А330 "Аэрофлота" из Нью-Дели после посадки не смог самостоятельно двигаться по полосе из-за малой тяги двигателей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аэробус отбуксировал с ВПП на стоянку специальный автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняются.
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