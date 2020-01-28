Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T11:12+0300
https://ria.ru/20200128/1563957488.html
В Шереметьево самолет пришлось буксировать из-за потери тяги
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/09/1563530923_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_891113316f1e5bbaf6d1222215cd4ffa.jpg
РИА Новости

В Шереметьево самолет пришлось буксировать из-за потери тяги

11:12 28.01.2020
429
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Airbus А330, прибывший из Нью-Дели в аэропорт Шереметьево, во вторник пришлось отбуксировать со взлетно-посадочной полосы из-за потери тяги двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Выполнявший рейс №235 А330 "Аэрофлота" из Нью-Дели после посадки не смог самостоятельно двигаться по полосе из-за малой тяги двигателей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аэробус отбуксировал с ВПП на стоянку специальный автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняются.
Самолет на рулежной дорожке ВПП
23 декабря 2019, 11:21
Стали известны подробности инцидента с самолетом в аэропорту Кирова
005002
Обсудить 0
АэрофлотМоскваНью-ДелиШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии поприветствовал обнародование США "сделки века"
Избранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления в парламенте в Таллине. 3 октября 2016 года
В парламенте Эстонии обвинили Россию в попытках "переписать историю"
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 28 января 2020
Нарышкин рассказал о предложениях Черчилля по разделу Европы
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Глава ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Источник сообщил, что в Шереметьево пришлось буксировать самолет
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Балетная труппа из России преждевременно вернулась с гастролей в Китае
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Здание аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками
Российский военный десантный вертолет Ми-38Т
Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior
В Хорватии обнаружили тело второго пилота разбившегося вертолета
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния