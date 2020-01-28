Эксперт рассказал об обслуживании в России групп туристов из Китая

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группы туристов из Китая, которые уже въехали в Россию, будут обслуживаться в соответствии с заявленными программами, перемещаться по стране и покинут ее в положенный срок, заявил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Ранее в СМИ появились сообщения, что российские туроператоры со вторника приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране.
Собеседник агентства пояснил, что речь идёт о том, что со вторника в Россию не будут прибывать новые китайские группы.
"Российским туроператорам просто некого будет обслуживать. То есть аннулируются ранее заверенные безвизовые списки туристов из Китая. В России остаются на маршрутах те группы китайских гостей, которые уже заехали несколько дней назад. Они будут положенное время перемещаться из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот по программе", - сказал Агамов.
Он также подтвердил, что выезжать из России китайские туристы будут по расписанию, но не раньше.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.