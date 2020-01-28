Эксперт рассказал об обслуживании в России групп туристов из Китая

"Российским туроператорам просто некого будет обслуживать. То есть аннулируются ранее заверенные безвизовые списки туристов из Китая. В России остаются на маршрутах те группы китайских гостей, которые уже заехали несколько дней назад. Они будут положенное время перемещаться из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот по программе", - сказал Агамов.