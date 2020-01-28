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МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии
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РИА Новости

МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии

11:07 28.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МИД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы стороны ливийского конфликта как можно скорее провели встречу военного комитета в Женеве, заявил во вторник замглавы российского МИД Михаил Богданов.
"Мы (выступаем) за то, чтобы они собрались как можно скорее", - сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях РФ относительно первого заседания военного комитета.
Создание военного комитета было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5". Работа комитета будет вестись в Женеве, стороны конфликта будут представлены делегациями по пять человек.
Предполагается, что встреча пройдет 28 января в Женеве.
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27 января, 21:39
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