МИД призвал к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы стороны ливийского конфликта как можно скорее провели встречу военного комитета в Женеве, заявил во вторник замглавы российского МИД Михаил Богданов.

"Мы (выступаем) за то, чтобы они собрались как можно скорее", - сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях РФ относительно первого заседания военного комитета.