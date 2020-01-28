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Богданов оценил ситуацию с соблюдением режима перемирия в Ливии
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РИА Новости

Богданов оценил ситуацию с соблюдением режима перемирия в Ливии

11:06 28.01.2020 (обновлено: 11:16 28.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Режим прекращения боевых действий в Ливии в целом соблюдается, однако имеют место отдельные нарушения, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Как нам представляется, в целом он соблюдается. Бывают и нарушения, тем более что армии противостоят не регулярные силы, а группировки - зачастую экстремистского толка", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
Стефан Дюжаррик
27 января, 20:55
В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии
В Женеве 28 января пройдёт первое заседание военного комитета по Ливии, создание которого было согласовано на конференции в Берлине 19 января. По итогам берлинской встречи было объявлено, что что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5". Работа комитета будет вестись в Женеве, стороны конфликта будут представлены делегациями по пять человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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27 января, 21:39
Стало известно, кто войдет в военный комитет Ливии в Женеве
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Обострение конфликта в ЛивииМихаил БогдановМИД РФЕвросоюзЛивияООНВ мире
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