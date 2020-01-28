Богданов оценил ситуацию с соблюдением режима перемирия в Ливии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Режим прекращения боевых действий в Режим прекращения боевых действий в Ливии в целом соблюдается, однако имеют место отдельные нарушения, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов

"Как нам представляется, в целом он соблюдается. Бывают и нарушения, тем более что армии противостоят не регулярные силы, а группировки - зачастую экстремистского толка", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

В Женеве 28 января пройдёт первое заседание военного комитета по Ливии, создание которого было согласовано на конференции в Берлине 19 января. По итогам берлинской встречи было объявлено, что что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5". Работа комитета будет вестись в Женеве, стороны конфликта будут представлены делегациями по пять человек.