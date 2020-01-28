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Плахотнюк остается в США, несмотря на санкции, заявили в Молдавии
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РИА Новости

Плахотнюк остается в США, несмотря на санкции, заявили в Молдавии

11:02 28.01.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Глава "Нашей партии" и мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый сообщил, что олигарх Владимир Плахотнюк остается в США, несмотря на то, что должен был покинуть страну, поскольку вся его семья внесена Госдепом в санкционный список, а виза олигарха истекла.
В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии и Великобритании запрос об установлении местонахождения олигарха Владимира Плахотнюка, который также обладает документами на имя Владислава Новака. США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В тоже время власти Румынии и Великобритании уведомили правоохранительные органы Молдавии, что поиски Плахотнюка пока не увенчались успехом. Ранее Усатый сообщал, что Плахотнюк находится в США и просит там политическое убежище, при этом виза олигарха уже истекла.
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
14 января, 16:57
Додон намерен объявить Плахотнюка в международный розыск
"Плахотнюк продолжает оставаться в США, 10 дней у него было на то, чтобы обжаловать решения Госдепартамента США, но Плахотнюк остается предельно спокойным, что странно. Я ожидал, как и многие другие, что он "ломанется" в Румынию,.. но он остается в США и убеждает свое окружение, что у него все нормально. Так это или нет, мы вскоре ситуацию проясним", - сказал Усатый в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
При этом Усатый сообщил со ссылкой на личные источники, что у Плахотнюка есть гражданство Румынии.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро
Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, в 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
13 января, 19:21
США ввели санкции против Плахотнюка
090012
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Владимир ПлахотнюкРенато УсатыйМолдавияСШАВ мире
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