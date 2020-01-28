Нарышкин рассказал о предложениях Черчилля по разделу Европы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Британии Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал лидеру СССР Иосифу Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния, весной будет показан доказывающий это документ, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка "Сталин, Рузвельт, Черчилль", впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах. В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии - 75%. "Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии", - отметил Нарышкин.