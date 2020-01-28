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Нарышкин рассказал о предложениях Черчилля по разделу Европы
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РИА Новости

Нарышкин рассказал о предложениях Черчилля по разделу Европы

11:01 28.01.2020 (обновлено: 11:21 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 28 января 2020
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 28 января 2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 28 января 2020
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Британии Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал лидеру СССР Иосифу Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния, весной будет показан доказывающий это документ, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка "Сталин, Рузвельт, Черчилль", впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах. В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии - 75%. "Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии", - отметил Нарышкин.
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Российское историческое обществоВторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинУинстон Черчилль
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