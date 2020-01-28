Нарышкин рассказал о предложениях Черчилля по разделу Европы

"В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка "Сталин, Рузвельт, Черчилль", впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах. В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".