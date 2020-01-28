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Туризм
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В АТОР прокомментировали сообщения о прекращении приема групп из Китая
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РИА Новости

В АТОР прокомментировали сообщения о прекращении приема групп из Китая

10:59 28.01.2020 (обновлено: 11:00 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКитайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сообщение о том, что российские туроператоры приняли решение отказаться от приема туристических групп из Китая, не имеет смысла, так как китайская сторона ограничила перемещения туристических групп внутри страны и за рубеж еще в конце прошлой недели, завила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что российские туроператоры со вторника приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране.
"Российским туроператорам даже не нужно отказываться от приема туристических групп из Китая, так как в самом Китае уже с конца прошлой недели запрещено отправлять организованные группы. Когда Китай ввел ограничения на внутренний и выездной туризм, то это в первую очередь коснулось выездных групп", - сказала собеседник агентства.
При этом Ломидзе напомнила, что авиасообщение между Россией и Китаем не прекращено, поэтому индивидуальные путешественники не смогут купить тур, но имеют возможность приобрести авиабилет.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаАссоциация туроператоров РоссииКитайРоссия
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