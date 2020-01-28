В АТОР прокомментировали сообщения о прекращении приема групп из Китая

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сообщение о том, что российские туроператоры приняли решение отказаться от приема туристических групп из Сообщение о том, что российские туроператоры приняли решение отказаться от приема туристических групп из Китая , не имеет смысла, так как китайская сторона ограничила перемещения туристических групп внутри страны и за рубеж еще в конце прошлой недели, завила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что российские туроператоры со вторника приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране.

"Российским туроператорам даже не нужно отказываться от приема туристических групп из Китая, так как в самом Китае уже с конца прошлой недели запрещено отправлять организованные группы. Когда Китай ввел ограничения на внутренний и выездной туризм, то это в первую очередь коснулось выездных групп", - сказала собеседник агентства.

При этом Ломидзе напомнила, что авиасообщение между Россией и Китаем не прекращено, поэтому индивидуальные путешественники не смогут купить тур, но имеют возможность приобрести авиабилет.