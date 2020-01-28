МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых, максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей, сказано в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сбербанк расширяет линейку продуктов для самозанятых и запускает кредитование для клиентов, подключивших сервис "Свое дело". Самозанятые смогут подать заявку и получить потребительский кредит без обеспечения в "Сбербанк онлайн", - сказано в сообщении.

В кредитной организации отметили, что самозанятые могут получить потребкредит на любые цели сроком до 5 лет на сумму до 3 миллионов рублей. Кредит выдается на общих условиях. В настоящее время минимальная ставка по потребительскому кредиту в Сбербанке составляет 11,9%, следует из информации на сайте банка.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 23 декабря в качестве самозанятых было зарегистрировано более 330 тысяч человек. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в сентябре рассказал, что банк видит активную регистрацию россиян в качестве самозанятых в своем сервисе, на тот момент в таком статусе зарегистрировалось 30 тысяч человек.