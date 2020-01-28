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Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
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РИА Новости

Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

10:59 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых, максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей, сказано в сообщении крупнейшего российского банка.
"Сбербанк расширяет линейку продуктов для самозанятых и запускает кредитование для клиентов, подключивших сервис "Свое дело". Самозанятые смогут подать заявку и получить потребительский кредит без обеспечения в "Сбербанк онлайн", - сказано в сообщении.
В кредитной организации отметили, что самозанятые могут получить потребкредит на любые цели сроком до 5 лет на сумму до 3 миллионов рублей. Кредит выдается на общих условиях. В настоящее время минимальная ставка по потребительскому кредиту в Сбербанке составляет 11,9%, следует из информации на сайте банка.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 23 декабря в качестве самозанятых было зарегистрировано более 330 тысяч человек. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в сентябре рассказал, что банк видит активную регистрацию россиян в качестве самозанятых в своем сервисе, на тот момент в таком статусе зарегистрировалось 30 тысяч человек.
Фотоаппарат
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С начала 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (НПД), или так называемый налог для самозанятых. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января 2020 года данный режим распространен еще на 19 регионов России.
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Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
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