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В Совфеде обвинили Зеленского в наглом перевирании истории
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РИА Новости

В Совфеде обвинили Зеленского в наглом перевирании истории

10:58 28.01.2020 (обновлено: 11:05 28.01.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева
© РИА Новости / Макс Ветров
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала невероятным искажением и наглым перевиранием истории заявление президента Украины Владимира Зеленского, который причислил Советский Союз к виновникам Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.
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"Я не могу понять, как можно так невероятно искажать историю. Это пример высшего проявления не просто двойных стандартов, но и наглого перевирания истории. Очень горько и обидно, что человек, который, с моей точки зрения, мог бы занимать взвешенную позицию и начать обуздывать фашистские националистические элементы в соседней с нами братской стране, этого не делает, а идет на поводу у них", - сказала РИА Новости Алтабаева.
По ее словам, Зеленский в своем заявлении допустил попрание исторической правды.
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