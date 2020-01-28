В Совфеде обвинили Зеленского в наглом перевирании истории

Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.

"Я не могу понять, как можно так невероятно искажать историю. Это пример высшего проявления не просто двойных стандартов, но и наглого перевирания истории. Очень горько и обидно, что человек, который, с моей точки зрения, мог бы занимать взвешенную позицию и начать обуздывать фашистские националистические элементы в соседней с нами братской стране, этого не делает, а идет на поводу у них", - сказала РИА Новости Алтабаева.