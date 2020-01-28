В Хубэй прибыли более четырех тысяч медиков для борьбы с коронавирусом

С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитных одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену.