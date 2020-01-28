"Коммунисты России" просят завести уголовное дело против Зеленского

"Партия "Коммунисты России" обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить против Зеленского уголовное дело и потребовать у Украины его выдачи для судебного разбирательства здесь", - цитирует пресс-служба партии Малинковича.

По его словам, накануне Зеленский в Польше заявил, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, что имел место сговор двух тоталитарных режимов, а такое заявление прямо подпадает под статью 354, пункт 1 Уголовного кодекса РФ, которым предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием СМИ.

"Ответственность предусмотрена от штрафа в 500 тысяч до 5-летнего тюремного заключения", - добавил он.

Также исполнительный секретарь ЦК партии отметил, что не имеет никакого значения статус лица, нарушающего российские законы, или его гражданство.