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"Коммунисты России" просят завести уголовное дело против Зеленского
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РИА Новости

"Коммунисты России" просят завести уголовное дело против Зеленского

10:58 28.01.2020 (обновлено: 11:10 28.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит СК РФ возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, заявил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
"Партия "Коммунисты России" обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить против Зеленского уголовное дело и потребовать у Украины его выдачи для судебного разбирательства здесь", - цитирует пресс-служба партии Малинковича.
По его словам, накануне Зеленский в Польше заявил, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, что имел место сговор двух тоталитарных режимов, а такое заявление прямо подпадает под статью 354, пункт 1 Уголовного кодекса РФ, которым предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием СМИ.
"Ответственность предусмотрена от штрафа в 500 тысяч до 5-летнего тюремного заключения", - добавил он.
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Также исполнительный секретарь ЦК партии отметил, что не имеет никакого значения статус лица, нарушающего российские законы, или его гражданство.
"Законы РФ должны исполняться. Это будет хороший прецедент накануне 75-летия Великой Победы, если Россия возбудит уголовное дело против одного из фальсификаторов истории", - пояснил он.
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Обсудить 10
Коммунисты РоссииВторая мировая война (1939-1945)Владимир Зеленский
Популярные комментарии
Да, завести. Зря он черту перешагнул. "Другом " всё равно не станет ни Европе, ни америкосам. И с Россией тонкую связующую ниточку прервал.
28 января, 11:15
lyuda.terenteva.55
6600005
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