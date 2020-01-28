"Коммунисты России" просят завести уголовное дело против Зеленского

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит СК РФ возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, заявил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
"Партия "Коммунисты России" обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить против Зеленского уголовное дело и потребовать у Украины его выдачи для судебного разбирательства здесь", - цитирует пресс-служба партии Малинковича.
По его словам, накануне Зеленский в Польше заявил, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, что имел место сговор двух тоталитарных режимов, а такое заявление прямо подпадает под статью 354, пункт 1 Уголовного кодекса РФ, которым предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием СМИ.
"Ответственность предусмотрена от штрафа в 500 тысяч до 5-летнего тюремного заключения", - добавил он.
Также исполнительный секретарь ЦК партии отметил, что не имеет никакого значения статус лица, нарушающего российские законы, или его гражданство.
"Законы РФ должны исполняться. Это будет хороший прецедент накануне 75-летия Великой Победы, если Россия возбудит уголовное дело против одного из фальсификаторов истории", - пояснил он.