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Экс-директор ГБР Украины обжаловал в суде указ об увольнении
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РИА Новости

Экс-директор ГБР Украины обжаловал в суде указ об увольнении

10:56 28.01.2020
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© Фото : ГБР УкраиныРоман Труба
Роман Труба
© Фото : ГБР Украины
Роман Труба. Архивное фото
КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Бывший директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Ирину Венедиктову.

"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев разных групп. Оценить его эффективность можно будет со временем. Но должно быть правовое решение", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что должность в Госбюро расследований стала "вершиной его профессиональной карьеры", поэтому ему важно получить правовую оценку.
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