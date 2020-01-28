Экс-директор ГБР Украины обжаловал в суде указ об увольнении

"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев разных групп. Оценить его эффективность можно будет со временем. Но должно быть правовое решение", - написал Труба в своем Telegram-канале.