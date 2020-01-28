Экс-директор ГБР Украины обжаловал в суде указ об увольнении

КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Бывший директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Ирину Венедиктову.
"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев разных групп. Оценить его эффективность можно будет со временем. Но должно быть правовое решение", - написал Труба в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что должность в Госбюро расследований стала "вершиной его профессиональной карьеры", поэтому ему важно получить правовую оценку.