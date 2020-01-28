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Во Львове госпитализировали вернувшегося из Китая студента
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РИА Новости

Во Львове госпитализировали вернувшегося из Китая студента

10:52 28.01.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Студента, который вернулся с учебы из Китая, госпитализировали и изолировали в отдельный бокс во Львове, сообщил заместитель руководителя главного управления Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут.
По его словам, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить дополнительные исследования.
"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - цитирует Когута агентство "РБК-Украина".
Он отметил, что даже если подозрения на коронавирус подтвердятся, его "очаг" уже локализован - молодой человек находится в боксовой палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".
Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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Студент прилетел из Китая в Варшаву, после чего приехал во Львов автобусом. В связи с этим специалисты начали устанавливать личность водителя и пассажиров, которые общались со студентом. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, но без признаков заболевания.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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