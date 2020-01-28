Во Львове госпитализировали вернувшегося из Китая студента

КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Студента, который вернулся с учебы из Студента, который вернулся с учебы из Китая , госпитализировали и изолировали в отдельный бокс во Львове, сообщил заместитель руководителя главного управления Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут.

По его словам, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить дополнительные исследования.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - цитирует Когута агентство "РБК-Украина".

Он отметил, что даже если подозрения на коронавирус подтвердятся, его "очаг" уже локализован - молодой человек находится в боксовой палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

Студент прилетел из Китая в Варшаву, после чего приехал во Львов автобусом. В связи с этим специалисты начали устанавливать личность водителя и пассажиров, которые общались со студентом. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, но без признаков заболевания.