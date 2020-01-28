Депутат назвал слова Зеленского о Второй мировой войне предательством

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет счел предательством заявление президента Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет счел предательством заявление президента Украины Владимира Зеленского , который назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.

"Видимо, на Украине царит вирус национализма, и президент Украины стал его жертвой. Зеленский фактически предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский Союз, и в том числе украинские земли, от фашистов. Это не красит украинского президента и говорит о том, что он становится конъюнктурщиком, которому удобно произносить пакостные слова, чтобы наладить еще более тесные отношения с Польшей, с которой можно дружить против России. Но не тех себе Украина выбирает друзей", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, Зеленский фактически наплевал на историческую правду времен Второй мировой войны.