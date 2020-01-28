Депутат назвал слова Зеленского о Второй мировой войне предательством

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет счел предательством заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста.
"Видимо, на Украине царит вирус национализма, и президент Украины стал его жертвой. Зеленский фактически предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский Союз, и в том числе украинские земли, от фашистов. Это не красит украинского президента и говорит о том, что он становится конъюнктурщиком, которому удобно произносить пакостные слова, чтобы наладить еще более тесные отношения с Польшей, с которой можно дружить против России. Но не тех себе Украина выбирает друзей", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, Зеленский фактически наплевал на историческую правду времен Второй мировой войны.
"Зеленскому стоит приехать в Россию и побывать в наших архивах, чтобы больше не транслировать чистую ложь и не перевирать историю во имя своих сиюминутных выгод и интересов", - подчеркнул депутат.
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