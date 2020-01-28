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Религия и мировоззрение
2020-01-28T12:34+0300
https://ria.ru/20200128/1563955835.html
В Сарове вандалы осквернили храм
https://cdn22.img.ria.ru/images/155182/80/1551828013_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ff309e66e7d57a5a903aed523424e6a1.jpg
РИА Новости

В Сарове вандалы осквернили храм

10:46 28.01.2020 (обновлено: 12:34 28.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновГород Саров
Город Саров
© РИА Новости / Максим Блинов
Город Саров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Полиция разыскивает вандалов, осквернивших оскорбительной для верующих надписью православный храм в городе Сарове Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Фотографии православного храма с надписями были опубликованы в группе "Новый город. Саров" в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях к публикации жители выражают возмущение действиями хулиганов.
"Проявления вандализма в отношении церкви на моей памяти в Сарове происходят впервые", - заявил агентству пресс-секретарь администрации города Петр Горохов.
По его словам, на самой церкви нет камер видеонаблюдения, но они есть на здании, которое находится неподалеку.
"Есть надежда, что они сняли нарушителей. Хулиганов сейчас ищет полиция", - сказал он.
По данным полиции, "решается вопрос о квалификации этого правонарушения".
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Религия и мировоззрениеНижний НовгородНижегородская областьСаровПроисшествия
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