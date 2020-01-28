В Сарове вандалы осквернили храм

"Проявления вандализма в отношении церкви на моей памяти в Сарове происходят впервые", - заявил агентству пресс-секретарь администрации города Петр Горохов.

По его словам, на самой церкви нет камер видеонаблюдения, но они есть на здании, которое находится неподалеку.