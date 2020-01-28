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В Москве в честь 75-летия Победы встретятся историки из России и Китая
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РИА Новости

В Москве в честь 75-летия Победы встретятся историки из России и Китая

10:44 28.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вечный огонь в Парке Победы. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские и китайские историки соберутся в Москве в преддверии 75-летия Победы и проведут круглый стол, посвященный истории борьбы с милитаристской Японией в годы Второй мировой войны, заявил во вторник в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня" председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Девятого августа 1945 года, почти сразу после разгрома нацистской Германии, Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией, и решительные действия Красной армии внесли весомый вклад в освободительную борьбу китайских патриотов. И наши страны по сей день хранят память об этих событиях. В преддверии Дня Победы в Москве на высоком уровне пройдёт встреча российских и китайских историков, состоится круглый стол по темам совместной борьбы в период Второй мировой войны", - сказал он.

Нарышкин добавил, что в планах российских историков провести также совместно с китайскими коллегами конференцию на полях Восточного экономического форума.
Советский союз, денонсировавший 5 апреля 1945 года советско-японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Японии после нападения Германии на СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций объявил войну Японии с целью ликвидировать последний очаг Второй мировой войны и оказать помощь союзникам по антигитлеровской коалиции в освобождении оккупированных Японией стран.
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Девятого августа 1945 года в 0 часов 10 минут советские войска перешли границу и начали Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Боевые действия развернулись на фронтах протяженностью свыше 5 тысяч километров. Советские ударные группировки атаковали с суши, воздуха и моря. Бомбардировщики нанесли удары по военным объектам противника в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилине), районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям.
После 20 августа советские войска продолжали наступление вглубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги сопротивления. С 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и других городах. Советские войска освободили северо-восточный Китай и северную Корею, южный Сахалин, Курильские острова. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны.
Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года в 9.04 по токийскому времени на борту американского линкора "Миссури", прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии.
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