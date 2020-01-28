В Москве в честь 75-летия Победы встретятся историки из России и Китая

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские и китайские историки соберутся в Российские и китайские историки соберутся в Москве в преддверии 75-летия Победы и проведут круглый стол, посвященный истории борьбы с милитаристской Японией в годы Второй мировой войны , заявил во вторник в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня" председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

"Девятого августа 1945 года, почти сразу после разгрома нацистской Германии, Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией, и решительные действия Красной армии внесли весомый вклад в освободительную борьбу китайских патриотов. И наши страны по сей день хранят память об этих событиях. В преддверии Дня Победы в Москве на высоком уровне пройдёт встреча российских и китайских историков, состоится круглый стол по темам совместной борьбы в период Второй мировой войны", - сказал он.

Нарышкин добавил, что в планах российских историков провести также совместно с китайскими коллегами конференцию на полях Восточного экономического форума.

Советский союз, денонсировавший 5 апреля 1945 года советско-японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Японии после нападения Германии на СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций объявил войну Японии с целью ликвидировать последний очаг Второй мировой войны и оказать помощь союзникам по антигитлеровской коалиции в освобождении оккупированных Японией стран.

Девятого августа 1945 года в 0 часов 10 минут советские войска перешли границу и начали Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Боевые действия развернулись на фронтах протяженностью свыше 5 тысяч километров. Советские ударные группировки атаковали с суши, воздуха и моря. Бомбардировщики нанесли удары по военным объектам противника в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилине), районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям.

После 20 августа советские войска продолжали наступление вглубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги сопротивления. С 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и других городах. Советские войска освободили северо-восточный Китай и северную Корею, южный Сахалин, Курильские острова. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны.