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Facebook ограничила поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса
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РИА Новости

Facebook ограничила поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса

10:37 28.01.2020 (обновлено: 10:39 28.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания Facebook ввела ограничения на поездки своих сотрудников в Китай в связи с распространением коронавируса, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Сообщается, что соответствующие меры вступили в силу в понедельник и касаются поездок, в которых нет крайней необходимости. Если сотрудник все же должен поехать в Китай, ему требуется специальное разрешение по поездку.
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Кроме того, по словам источников, сотрудники Facebook в Китае, а также те, кто недавно вернулся из КНР, получили указания работать из дома.
Как отмечает агентство, ограничения на поездки могут негативно повлиять на работу аппаратного подразделения компании, которое работает с такими устройствами, как гарнитура виртуальной реальности Oculus. Работа там предполагает частые командировки в Китай, где инженеры и менеджеры наблюдают за разработкой продуктов, а также встречаются с поставщиками.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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