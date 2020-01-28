Facebook ограничила поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания Компания Facebook ввела ограничения на поездки своих сотрудников в Китай в связи с распространением коронавируса , передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Сообщается, что соответствующие меры вступили в силу в понедельник и касаются поездок, в которых нет крайней необходимости. Если сотрудник все же должен поехать в Китай, ему требуется специальное разрешение по поездку.

Кроме того, по словам источников, сотрудники Facebook в Китае, а также те, кто недавно вернулся из КНР, получили указания работать из дома.

Как отмечает агентство, ограничения на поездки могут негативно повлиять на работу аппаратного подразделения компании, которое работает с такими устройствами, как гарнитура виртуальной реальности Oculus. Работа там предполагает частые командировки в Китай, где инженеры и менеджеры наблюдают за разработкой продуктов, а также встречаются с поставщиками.