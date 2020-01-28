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В белгородском лицее объявили карантин из-за вспышки пневмонии у детей
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РИА Новости

В белгородском лицее объявили карантин из-за вспышки пневмонии у детей

10:35 28.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Санитарные врачи закрыли на карантин один из лицеев Белгорода, где девять учеников заболели пневмонией, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Вспышка пневмонии зарегистрирована в лицее №32.
"Всего зарегистрировано девять детей, заболевших внебольничной пневмонией микоплазменной этиологии", - говорится в сообщении.
По данным управления, все заболевшие дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу.
"Постановлением главного государственного санитарного врача по Белгородской области …деятельность школы приостановлена с 27.01.20 года по 05.02.2020 года в целях проведения мероприятий по предупреждению распространения заболеваний внебольничными пневмониями среди учащихся", - говорится в сообщении.
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