В белгородском лицее объявили карантин из-за вспышки пневмонии у детей

"Всего зарегистрировано девять детей, заболевших внебольничной пневмонией микоплазменной этиологии", - говорится в сообщении.

По данным управления, все заболевшие дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу.

"Постановлением главного государственного санитарного врача по Белгородской области …деятельность школы приостановлена с 27.01.20 года по 05.02.2020 года в целях проведения мероприятий по предупреждению распространения заболеваний внебольничными пневмониями среди учащихся", - говорится в сообщении.