Правительство Гонконга разрешило госслужащим работать из дома

Таким образом власти собираются максимально уменьшить опасность распространения эпидемии в специальном административном районе. Распоряжение будет действовать до второго февраля, после чего правительство вновь оценит ситуацию и решит, что делать дальше.
27 января, 03:33Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса
Правительство Гонконга 27 января запретило въезд всем, кто в последние 14 дней посещал китайскую провинцию Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, следует из опубликованного заявления.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
26 января, 19:03Жители Гонконга вышли на протест против карантина