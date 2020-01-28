Правительство Гонконга разрешило госслужащим работать из дома

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Гонконга разрешило госслужащим не возвращаться в офисы после выходных по случаю китайского Нового года и поработать из дома, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK

Таким образом власти собираются максимально уменьшить опасность распространения эпидемии в специальном административном районе. Распоряжение будет действовать до второго февраля, после чего правительство вновь оценит ситуацию и решит, что делать дальше.

Правительство Гонконга 27 января запретило въезд всем, кто в последние 14 дней посещал китайскую провинцию Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, следует из опубликованного заявления.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.