Эксперт оценил влияние коронавируса на развитие туризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Ситуация с китайским коронавирусом серьезно не отразится на рынке туризма, если удастся предотвратить активное распространение инфекции в других странах Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Если эта инфекция не будет распространяться, то туризм это переживет легко, потому что Китай, хотя это важное круглогодичное направление, это все равно ограниченная доля рынка. Но если инфекция распространится по другим странам Юго-Восточной Азии и последуют за этим рекомендации Роспотребнадзора, Ростуризма, других регуляторов о нежелательности взаимодействия с этими странами, и это коснется таких стран, как Таиланд, Вьетнам, и произойдет это в кратчайшие сроки, тогда ситуация из-под контроля, вполне вероятно, выйдет. Тогда придется принимать какие-то меры для спасения сектора туризма", - сказал он.
"На данный момент ситуация для туррынка не опасна", - констатировал эксперт.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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