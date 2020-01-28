Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-28T10:32+0300
https://ria.ru/20200128/1563955278.html
Эксперт оценил влияние коронавируса на развитие туризма
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/27/1563822704_235:452:3072:2048_1036x0_80_0_0_199d827df2eacd8a87736e6e2b64c7c7.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на развитие туризма

10:32 28.01.2020
441
© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Пассажиры на вокзале в Гонконге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Ситуация с китайским коронавирусом серьезно не отразится на рынке туризма, если удастся предотвратить активное распространение инфекции в других странах Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Если эта инфекция не будет распространяться, то туризм это переживет легко, потому что Китай, хотя это важное круглогодичное направление, это все равно ограниченная доля рынка. Но если инфекция распространится по другим странам Юго-Восточной Азии и последуют за этим рекомендации Роспотребнадзора, Ростуризма, других регуляторов о нежелательности взаимодействия с этими странами, и это коснется таких стран, как Таиланд, Вьетнам, и произойдет это в кратчайшие сроки, тогда ситуация из-под контроля, вполне вероятно, выйдет. Тогда придется принимать какие-то меры для спасения сектора туризма", - сказал он.

"На данный момент ситуация для туррынка не опасна", - констатировал эксперт.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
27 января, 19:45
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
001000
Обсудить 1
ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
Правительство Гонконга разрешило госслужащим работать из дома
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые начали разрабатывать мРНК-вакцину от коронавируса
Социальная сеть Фейсбук
Facebook ограничила поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса
Самолет авиакомпании Air China в аэропорту Владивостока
Все рейсы Air China из Китая в КНДР на февраль отменены
В Центральном госпитале города Ухань
В Турции госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении вирусом
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Хубэй прибыли более четырех тысяч медиков для борьбы с коронавирусом
Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
В АТОР прокомментировали сообщения о прекращении приема групп из Китая
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Пассажиры в аэропорту
Во Львове госпитализировали вернувшегося из Китая студента
Владимир Зеленский
Депутат назвал слова Зеленского о Второй мировой войне предательством
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Эксперт рассказал об обслуживании в России групп туристов из Китая
Бельгийский король Альберт II
Король Бельгии признал свою внебрачную дочь
Министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине
Глава ВОЗ указал на изменения в мерах Китая при вспышках заболеваний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния